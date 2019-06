Plusieurs députés de l’opposition, comme Delphine Batho (Deux-Sèvres, Génération écologie) et François Ruffin (Somme, La France insoumise), ont publiquement défendu l’idée de faire cesser les vols intérieurs en France lorsqu’il est possible de les remplacer par un trajet en train sans trop de complications. Le site du Monde a étudié dans le détail les vols intérieurs utilisés par les Français : environ 26,8 millions de passagers ont été transportés en 2018 entre deux villes de métropole, dont 26,6 millions sur les 149 liaisons principales. L’avion est bel et bien utilisé de manière parfois excessive en France, avec un poids incontestable sur l’environnement.