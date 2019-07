Condamnés à de la prison ferme, Dieudonné et Soral pourraient être incarcérés

Déjà multi-condamnés pour antisémitisme, Dieudonné et Alain Soral pourraient passer par la case prison. Le premier vient d’être condamné à deux ans de prison ferme pour fraude fiscale. Deux ans ferme sont requis contre le second pour une publication sur son site, lui qui a déjà été condamné à un an ferme pour négationnisme en avril.