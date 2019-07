Municipale à Paris: LREM au défi d’un positionnement politique clair

Ils sont désormais trois à tenter leur chance pour être candidat à la mairie de Paris sous le sigle de La République en marche. Après le ralliement de Mounir Mahjoubi, député du XIXe arrondissement, à l’Essonnien Cédric Villani, restent en course Benjamin Griveaux, député du Xe arrondissement et ancien porte-parole du gouvernement, rallié à son tour par l’écolo-LREM Antonio Duarte le 7 juillet, et Hugues Renson, élu dans le XVe et vice-président de l’Assemblée nationale.