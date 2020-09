Peut-il y avoir des «contreparties» au plan de relance?

Faudrait-il prévoir des « contreparties » aux entreprises au très généreux « plan de relance » annoncé en grande pompe jeudi 3 septembre par le gouvernement ? La question a été posée par plusieurs députés de la majorité, notamment l’ancien socialiste Stéphane Travert, qui demandent plus d’engagements fermes des entreprises en matière d’emplois et d’investissements. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, tente depuis de botter en touche.