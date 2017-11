Les Républicains: une refondation à tâtons

Après quatre mois de débats et de consultation des adhérents, LR a donc enfin rendu sa copie. Lancés le 5 juillet, au lendemain des deux claques électorales de la présidentielle et des législatives, les « Ateliers de la refondation » de LR visaient à faire retrouver le nord à une droite totalement déboussolée par la victoire d'Emmanuel Macron. Avant l'élection du prochain président les 10 et 17 décembre, le secrétaire général Bernard Accoyer avait souhaité que le parti s'interroge « en profondeur » sur les raisons de ses échecs et propose quelques pistes de réflexion à sa famille politique pour sortir de la nasse.