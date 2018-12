«Gilets jaunes»: suivez en direct «l’acte 4» de la mobilisation

14h00. Interpellations, suite

Selon le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, Laurent Nuñez, 31 000 manifestants en France sont décomptés à travers le pays (il y en a eu 36 000, toujours selon le ministère de l'intérieur, le 1er décembre).

Du côté des arrestations: 717 personnes ont été interpellées sur tout le territoire (dont 581 à Paris), dont 438 placées en garde à vue (423 à Paris), selon le dernier bilan.

13h45. Charges sur les Champs-Élysées

Beaucoup de charges et de tirs de Flash-Ball se produisent sur les Champs-Elysées, a constaté notre journaliste Karl Laske. Un reporter du Parisien affirme avoir été touché :

#GiletsJaunes je viens de prendre un tir de flashball dans la nuque — Yann Foreix (@yannforeix) 8 décembre 2018

13h30. En fin de matinée boulevard des Italiens. © J. C. En fin de matinée boulevard des Italiens. © J. C.

13h00. Selon la préfecture de police, des manifestants ont pris place sur le périphérique parisien, au niveau de la Porte Maillot.

13h00. Slogans

La façade taguée de la Société générale, boulevard Haussmann. © J. C. La façade taguée de la Société générale, boulevard Haussmann. © J. C.

12h50. « Le moment de bascule »

Notre journaliste Mathilde Goanec a recueilli le témoignage de Lucile, une manifestante : « Macron a raison d’avoir peur, je ne sais pas si ce qui se passe est historique mais pour moi c’est vraiment le moment de bascule. C’est vraiment populaire. »

« Vers 11 h 00 nous étions dans le cortège à partir de Saint-Lazare, avec le NPA et le comité inter-gares. Une partie du cortège se dirigeait vers les Champs. Nous sommes partis vers Auber et on s’est retrouvé nassés rue Caumartin, dans une toute petite rue, ce qui était plutôt inquiétant. La police laissait sortir un peu au compte-gouttes. »

« On va à l’Élysée. » Mais les manifestants se heurtent régulièrement aux CRS et font demi-tour.

12h45. Plus de 550 interpellations.

Selon le dernier bilan de la préfecture, 575 personnes ont été interpellées, et 361 placées en garde à vue. Le 1er décembre, la préfecture avait fait état de 412 interpellations et 378 personnes placées en garde à vue pour toute la journée. Le 24 novembre, 103 personnes avaient été arrêtées à Paris.

12h40. Mouvements du côté des Champs-Elysées

Bloqué aux Champs-Elysées, un gros cortège s'est formé en direction de la Porte Dauphine, a constaté sur place notre journaliste Lucie Delaporte. Pendant que des CRS remontent l'avenue de la Grande Armée, des manifestants crient « Police nationale, police du capital ».

Avenue de la Grande armée. © L. D.

12h15. « Il faut que des têtes tombent. »

À 11 h 50, les gilets jaunes sont toujours bloqués sur les Champs-Élysées, selon notre journaliste sur place Lucie Delaporte. Quelques gaz lacrymogènes embrument l’air à ce moment-là. Elle s’est entretenue avec un couple de gilets jaunes de 30 et 40 ans. Ces deux entrepreneurs venus de Lyon pensent « qu’il faut changer de régime et que des têtes tombent ». Notre reporter explique qu’ils sont partis très fâchés « d’être parqués sur les Champs-Élysées, sous les caméras de BFM ». Ils ont l’impression d’une « mise en scène ». Près de l’arc de triomphe, ultra sécurisé par les forces de l’ordre, une Marseillaise retentit.

12h00. Petite tension à Auber

Un peu avant midi, notre journaliste Joseph Confavreux signale que le cortège parti de la gare Saint-Lazare est bloqué au niveau d’Auber, près de l’Opéra de Paris. « C’est une grande nasse, il n’y a pas vraiment d’issue. Et l’ambiance est moins calme qu’auparavant, cela se tend. »

12h00. Mobilisations sur la Côte d'Azur

A Nice, Menton, Grasse ou encore Brignoles... les gilets jaunes défilent aussi.

#GiletsJaunes06 : le cortège part dans la rue piétonne de Menton pic.twitter.com/m4T41mCdq6 — @Nice_Matin_Menton (@NM_Menton) 8 décembre 2018

11h30. Un cortège s'est formé à Saint-Lazare

Notre journaliste Joseph Confavreux est présent dans le cortège qui est parti de la gare Saint-Lazare. Celui-ci réunit entre 1 500 et 2 000 personnes qui défilent en scandant des slogans anticapitalistes majoritairement. Il réunit des gilets jaunes, beaucoup de cheminots vêtus de leur gilet orange estampillé SNCF, des postiers, des travailleur.se.s du sexe ou encore le comité Adama. L’écrivain Edouard Louis, fervent soutien de cette association présidée par Assa Traoré, sœur d’Adama mort dans une gendarmerie à l’été 2016, considère que ce mouvement est « un rêve politique ». Dans la foule, on peut aussi apercevoir, l’économiste Frédéric Lordon, Olivier Besancenot ou encore David Graeber, le théoricien des bullshits job.

Des manifestants rue de Caumartin. © J. C. Des manifestants rue de Caumartin. © J. C.

L’avancée des manifestants, qui se fait dans le calme, est bloquée à hauteur du Printemps, sur les grands boulevards.

11h18. 481 interpellations, 211 gardes à vue

Édouard Philippe vient de l’annoncer : à 11 heures, 481 personnes ont été interpellées et 211 placées en garde à vue. Le premier ministre a souligné la mise en place d'un « dispositif exceptionnel par les choix d’organisation que nous avons faits ». Il a remercié « tous ceux qui ont appelé au calme ». « Nous veillerons, a-t-il poursuivi, à ce que la journée se déroule dans les meilleures conditions afin que le dialogue puisse se poursuivre. »

Vendredi, Édouard Philippe avait reçu six gilets jaunes à Matignon, dont Jacline Mouraud et Benjamin Cauchy.

11h10. Interpellation d’un leader des gilets jaunes à Grenoble

Selon Le Dauphiné libéré, la situation s'est tendue dans la manifestation grenobloise qui rassemble quelques centaines de gilets jaunes, après l'arrestation de l’un d'entre eux, Julien Terrier.

[EN DIRECT] La situation devient très tendue au Parc Paul-Mistral à Grenoble. Julien Terrier, le leader des gilets jaunes, a été interpellé par les forces de l'ordre. https://t.co/CIbaCe0La9 — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) 8 décembre 2018

10h30. Premiers heurts aux Champs-Élysées

Sur les Champs-Élysées, à Paris, samedi 8 décembre dans la matinée. © Mathilde Goanec

Selon notre journaliste Mathilde Goanec sur place sur les Champs-Élysées, « tout était calme avant que les premiers heurts n’éclatent aux alentours de 10 h 30 dans les rues adjacentes, notamment rue Arsène-Houssaye. Les CRS ont tenté de disperser la foule qui tentait de s’y engouffrer à l’aide de gaz lacrymogène. La plupart des gilets jaunes sont arrivés ici vers 5 ou 6 h du matin depuis la Porte Maillot. Les forces de l’ordre ont laissé d’abord passer pas mal de monde après contrôle. Le haut et le bas de l’avenue des Champs-Élysées sont bloquées, les gilets jaunes considèrent qu’ils sont parqués. » On y entend aussi La Marseillaise.

10h00. Des interpellations par centaines

À 10 heures, 343 personnes avaient déjà été interpellées à Paris, et notamment gare Saint-Lazare, comme l’a constaté Mediapart sur place. Selon la préfecture de police, 32 ont été placées en garde à vue, essentiellement pour « participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ».

Interpellation à Paris, samedi matin. © Reuters

« On a vu les limites du cantonnement et donc le mode d’intervention a changé, il y aura plus de contrôles, plus d’interventions directes », a expliqué à Brut Christophe Castaner, ministre de l’intérieur. Huit mille policiers ont été mobilisés à Paris. « J’appelle celles et ceux, gilets jaunes, qui veulent porter un message militant à ne pas se mêler aux casseurs. On sait que les casseurs ne sont forts que parce que ils se déguisent en gilets jaunes et s’immiscent au milieu d’eux. Et il y a aussi des gilets jaunes qui se sont radicalisés », a justifié le ministre.

6h30. Arrivée Porte Maillot

Porte Maillot, au lever du jour. © M. G.

Dès 6h30, les gilets jaunes arrivent par la Porte Maillot et se font systématiquement contrôler, a constaté notre journaliste Mathilde Goanec, sur place.