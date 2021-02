«Séparatisme»: l’Assemblée rabote la liberté associative

«Ils ont pris un bazooka pour tirer sur une souris, qu’ils risquent de rater en plus. » S’il considère que tout n’est pas à jeter dans la loi « séparatisme », Marc Guidoni, secrétaire général de l’Afocal (association de jeunesse et d’éducation populaire), résume ce que beaucoup redoutent : que la loi « confortant le respect des principes de la République », tout attachée qu’elle est à « traquer le séparatisme partout où il s’infiltre », menace par la même occasion plus de 100 ans « de politique associative co-construite ».