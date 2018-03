Le journal franc-comtois d'information et de débat Factuel.info revient sur les suites judiciaires de l'occupation du conseil d'administration de l'université de Besançon, en février 2017. Celle-ci avait été présentée comme une séquestration par la présidence de l'université, la police et le parquet. Des étudiants ont, de ce fait, été condamnés pour dégradation. Ayant subi lésions et bleus lors de son interpellation par cinq policiers, une lycéenne poursuivie pour violences aux forces de l'ordre devra payer des dommages et intérêts pour outrage…