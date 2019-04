Deux commissaires mis en examen pour avoir aidé un ex-conseiller de l’Elysée

Elles l’ont attendu. Il n’est pas venu. Le procès-verbal fait en tout et pour tout deux lignes : « Mentionnons que la personne mise en cause invitée à se présenter à notre cabinet, aujourd'hui n’a pas comparu. » On ne sait pas combien de temps, ce 28 novembre 2018, la juge d’instruction et sa greffière ont poireauté face à la chaise vide sur laquelle il était prévu que Abdelhafidh Chraiet s’assoie.