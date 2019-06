Renault-Nissan "essentiel" pour relever les défis technologiques, selon Le Maire

9 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a réaffirmé dimanche qu'il était "essentiel" à ses yeux que Renault et Nissan renforcent leur alliance au moment où l'industrie automobile subit l'une des plus importantes mutations de son histoire avec le développement des véhicules électriques et connectés.