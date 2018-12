A Marseille, deux travailleurs sociaux en garde à vue après avoir alerté sur des dysfonctionnements

Convoqués pour une simple audition en tant que témoins à la brigade des mineurs de la sûreté départementale de Marseille, le 12 septembre 2018, une veilleuse de nuit de la maison d’enfants à caractère social (Mecs) Les Saints-Anges (Marseille 8e) et Christian Barbe, délégué central CGT, ont été placés en garde à vue pour dénonciation mensongère ayant entraîné des recherches inutiles. Une infraction qui peut être punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Selon le délégué central, l’audition était plutôt à charge.