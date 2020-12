A Tourcoing, l’électorat populaire de Darmanin n’est pas tenté par le vote Macron

Tourcoing (Nord). – Malgré le froid et la pandémie, ils sont au moins une petite centaine à se presser le long des étals. À Tourcoing, plus d’un habitant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Ce lundi matin, comme trois fois par semaine, on s’arrache les avocats à 25 centimes, les galettes algériennes à 2,50 euros… Les petits retraités croisent les jeunes mamans dans un ballet qui agite la Grand-Place jusqu’à l’heure du déjeuner.