« Embouteillages incessants, pollution stable en dépit de la chasse aux automobilistes, finances exsangues, politique du logement sectaire et polémiques à répétition, propreté des rues en berne… Jamais les choix politiques et la méthode autoritaire de la “reine maire” de Paris n’avaient été aussi contestés, à droite comme à gauche. C’est à croire qu’elle a perdu la main. » Le Figaro n’a guère l’habitude d’être très amène à l’encontre de la maire de Paris. Mais cette fois, c’est une enquête totalement à charge qu’il publie, recensant la totalité des griefs que la droite formule le plus souvent à l’encontre d’Anne Hidalgo.