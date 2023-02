Nouvelle plainte contre un expert psychiatre strasbourgeois

StrasbourgStrasbourg (Bas-Rhin).– Mettre fin à une maltraitance institutionnalisée et aux souffrances de dizaines de personnes. C’est l’objectif d’une nouvelle plainte contre le docteur Henri Brunner. L’avocate Nohra Boukara a lancé cette procédure auprès de l’Ordre des médecins du Bas-Rhin le 6 décembre 2022. Deux psychiatres ne souhaitant pas être cités, ainsi que les psychiatres Georges Federmann et Claire Lauffenburger-Simon et la médecin retraitée Anny Zorn sont à l’initiative de cette démarche. Objectif : mettre un coup d’arrêt aux pratiques de l’expert psychiatre « compte tenu des dégâts humains causés, des graves préjudices portés à leurs patients et de leur état de vulnérabilité », indique leur plainte.