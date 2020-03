Coronavirus et libertés publiques: l’équation à mille inconnues

L’épidémie de coronavirus fait des dégâts sur tous les tableaux. Sur le plan sanitaire, c’est évident : plus de 113 000 cas et 4 000 décès ont été dénombrés à ce jour dans le monde, dont 1 412 malades diagnostiqués et 25 morts en France. Sur le plan économique, c’est joué d’avance : les conséquences seront ravageuses. Sur le plan des libertés publiques, c’est plus épineux. Les mesures mises en place par un gouvernement pour endiguer la propagation du virus peuvent s’avérer proportionnées, mais vaines ; efficaces, mais dommageables ; abusives, mais temporaires… Ou n’importe quelle autre combinaison d’adjectifs encore inconnue.