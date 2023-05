Mixité sociale à l’école : un ministre peu ambitieux sur le public, timoré sur le privé

« De« De temps à autre, il faut des révolutions. » Emmanuel Constant, vice-président du département de la Seine-Saint-Denis chargé de l’éducation, condense par cette formule sa solution pour plus de mixité sociale. La collectivité a proposé en mars dernier de fusionner l’académie de Paris et celle du 93, soit la capitale et le département métropolitain le plus pauvre, pour éviter que se creuse la ségrégation scolaire.