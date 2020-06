La réponse à la crise économique qui suit le confinement permet de tracer les contours de ce que sera le capitalisme de demain et, déjà, d’apercevoir ses fragilités. Une des mesures les plus importantes à cet égard pourrait donc bien être ce que l’on appelle déjà « l’activité partielle spécifique » (APS). C’est un dispositif qui est encore en discussion et qui sera décliné selon les branches et les entreprises, mais qui est amené à prendre le relais sur le moyen terme de l’activité partielle classique (que l’on appelle communément « chômage technique »).