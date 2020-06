Le procès fantôme du maire de Tarbes

Tarbes (Hautes-Pyrénées), envoyé spécial.– À trois semaines du second tour des municipales, Gérard Trémège a choisi la stratégie de l’esquive. Ce mardi 9 juin, le maire LR de Tarbes ne s’est pas présenté à son procès pour des faits de « travail dissimulé » devant le tribunal correctionnel. Initialement programmée après les municipales, l’audience chevauche la campagne du second tour, reportée pour cause de crise de Covid-19.