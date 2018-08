La nouvelle direction du Média conteste la gestion financière de Sophia Chikirou

La crise a été violente, début juillet. Congés aidant, en attendant le lancement de la saison 2 en septembre, Le Média espérait retrouver un peu de sérénité après le départ précipité de l’une de ses cofondatrices, Sophia Chikirou. Sur fond de désaccord financier, c’est le contraire qui se produit. Deux clans s’affrontent. L’ex-conseillère de Jean-Luc Mélenchon et ses alliés d’un côté, dont la majorité a désormais quitté l’aventure, et le nouveau trio à la tête du Média, Gérard Miller et Henri Poulain, également cofondateurs, et la journaliste Aude Lancelin.