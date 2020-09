90 limousines sur la route du Tour

Tour de France, 12e étape, km 144. Le peloton passe aujourd’hui non loin de l’exploitation bio de Matthieu et Cindy Meyzeaud. Ici, on est paysans depuis sept générations. Avec un système de rotation des pâturages, sans pesticide ni compléments alimentaires, ils élèvent 90 vaches, dont certaines se retrouvent dans les assiettes d’Anne-Sophie Pic.