Entre Pétain et carburant, semaine d'"itinérance" mouvementée pour Macron

10 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron achève ce week-end une "itinérance mémorielle" et politique mouvementée qui l'aura conduit dans 11 départements en sept jours et aura été marquée par l'annonce de la panthéonisation de la France combattante de 14-18, la polémique Pétain et la grogne sur les carburants.