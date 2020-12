«Séparatisme»: une victoire paradoxale pour le RN

Au RN, le moment est paradoxal. La séquence politique actuelle qui a vu s’enchaîner les débats sur la loi de sécurité globale et aujourd’hui sur le projet de loi contre le séparatisme, rebaptisé projet de loi « confortant les principes républicains », a tout a priori pour ravir le parti de Marine Le Pen. Tous ses thèmes de prédilection ont été mis à l’agenda politique et médiatique : sécurité, islam, terrorisme… Et pourtant le RN peine à se faire entendre.