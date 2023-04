Comment « l’inflation accroît les inégalités »

L’inflationL’inflation annuelle sur les prix de l’alimentation s’élève à 15,4 %, au plus haut depuis 1985. Et l’Insee n’est guère optimiste pour la suite : le phénomène inflationniste va s’inscrire dans la durée et dans le quotidien. L’institut de la statistique souligne que les Français·es préfèrent réduire les quantités achetées plutôt que de fréquenter des enseignes moins onéreuses ou de qualité moindre. En clair, une partie des personnes mangent moins pour sauvegarder leur budget. Les chiffres globaux de la consommation alimentaire affichent ainsi une baisse de 4,5 % sur 2022, et de 8,5 % sur le mois de décembre.