Des ministères aux affaires: les folles manœuvres du conseiller Supplisson

Frank Supplisson ne pouvait pas rater une occasion pareille. Reconverti dans le privé, ce haut fonctionnaire, qui a travaillé auprès de Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde et Éric Besson, a jeté son dévolu sur l’usine Famar, à Saint-Genis-Laval, près de Lyon. En redressement judiciaire depuis près d’un an, ce façonnier pharmaceutique produit notamment des comprimés de Nivaquine, un médicament de Sanofi ayant pour principe actif la chloroquine, une molécule testée contre le Covid-19. Sa situation a été ultra-médiatisée à la faveur de la crise sanitaire. Au point que certains élus, à gauche comme à droite, réclament désormais sa nationalisation pour « rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française ».