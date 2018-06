Airbnb contre-attaque face à Paris, Barcelone et Berlin

Airbnb lance la riposte. Ces dernières années, plusieurs métropoles européennes (Paris, Berlin ou Barcelone) ont développé des règles de plus en plus strictes pour contrôler les activités du site spécialisé dans la location et la réservation de logements de particuliers. Dans une longue enquête publiée ce lundi 11 juin, le site d’information Bastamag raconte comment la multinationale a organisé sa contre-attaque auprès des instances européennes.