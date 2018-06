Note des trois économistes à Emmanuel Macron: un appel pour la forme

Trois économistes proches d’Emmanuel Macron ont donc produit une note à l’attention de ce dernier pour lui demander de modifier la politique du gouvernement. Une critique qui a beaucoup fait parler. Rien d’étonnant car, progressivement, le scénario d’une fin de quinquennat plus « sociale » compensant un début plus « libéral » semble disparaître. Le coût très élevé des baisses d’impôts et le ralentissement de la croissance devraient amener le gouvernement, dès 2019, à envisager des coupes plus marquées dans les dépenses. Et comme l’exécutif donne la priorité à la baisse de la dette, on voit mal comment un vrai tournant social pourrait apparaître d’ici 2022. Les économistes proches du président de la République s’inquiètent alors d’une volonté de s’appuyer sur le seul électorat de droite. Mais leur note est-elle réellement un appel à un vrai changement de cap ? Rien n’est moins sûr, lorsque l’on regarde dans le détail.