Tarnac: un fiasco politique devant la justice

Cela demande un petit effort de mémoire, voire un peu d'imagination pour les plus jeunes. Souvenez-vous : Nicolas Sarkozy était président de la République depuis à peine 18 mois, et Michèle Alliot-Marie la ministre de l'intérieur. La France était alors épargnée par les attentats, mais le 11 novembre 2008, une série d'arrestations était effectuée à Paris, à Limoges (Haute-Vienne) et à Tarnac (Corrèze). Les plus hautes autorités de l'État annonçaient avec tambours et trompettes le démantèlement d’un groupe clandestin à visées terroristes, une redoutable structure de l'ultra-gauche qui s'attaquait prétendument aux TGV.