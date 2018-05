Macron, la stratégie de l’usure

En l’espace de quelques semaines, la même scène s’est reproduite à l’identique, dans des contextes pourtant très différents. Début avril, à Rouen, Emmanuel Macron explique à une aide-soignante qui l’interpelle, qu’elle dit « des bêtises ». Plus tard, à Washington, devant une poignée de militants venus lui demander pourquoi il « casse les grèves en France et les syndicats », il se fait encore plus cinglant : « Si vous voulez présider mon pays, prenez ma place ! Allez devant le peuple et faites-vous élire ! Je vous en prie ! »