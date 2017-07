Pour faire face à l’arrivée ininterrompue de migrants en Europe (plus de 101 000 par voie de mer depuis janvier 2017, selon l’Organisation internationale pour les migrations), le gouvernement a présenté, mercredi 12 juillet, à Matignon, à l’issue du conseil des ministres, un plan visant à « garantir le droit d’asile » et « mieux maîtriser les flux migratoires ». Ce plan marque ainsi le premier acte du nouvel exécutif sur les questions d’asile et d’immigration (accéder au dossier de presse).