Olivier Noblecourt: «Je comprends l’urgence sociale, mais on ne change pas tout en six mois»

Plus de huit milliards d'euros, promis l'an dernier par le président de la République, pour tenter de résorber la pauvreté en France. C'est beaucoup et peu à la fois, alors que près de neuf millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. Le plan pauvreté, dévoilé il y a un an, est piloté par le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté Olivier Noblecourt, qui répond en avant-première aux questions de Mediapart sur sa mise en œuvre concrète et sa philosophie.