Le lobby pharmaceutique avance masqué

Après la ministre de la santé Agnès Buzyn, le député Philippe Berta (MoDem) monte sur la scène des Rencontres des maladies rares : deux jours de conférences, les 5 et 6 novembre, organisées en grande pompe à la Cité des sciences, à Paris, et sponsorisées par l’industrie pharmaceutique. L’élu Mouvement démocrate et apparentés prêche pour un accès plus rapide aux médicaments innovants en France : nous serions à la traîne. C’est en tout cas ce qu’il dénonce, avec 104 autres signataires, dans une tribune publiée sur le site de L’Opinion le 9 octobre, jour de présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) en conseil des ministres.