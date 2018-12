Le RN largement en tête en vue des européennes

12 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Le Rassemblement national (ex-Front national) fait la course en tête dans les intentions de vote en vue des européennes de mai 2019, avec 24%, soit six points de plus que l'alliance La République en marche-MoDem (18%), selon un sondage de l'Ifop.