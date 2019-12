AG, vélos et gardes à vue: huit jours de mobilisations en Seine-Saint-Denis

A Pantin ou Bobigny, Mediapart suit, depuis une semaine, des travailleurs du privé et des enseignants mobilisés contre la réforme des retraites, au fil des tractages, des AG et annonces gouvernementales. Si Delphine, née après 1975, va y échapper, elle n'est « pas pour autant soulagée »: « Pour les générations d’après, ça reste dégueulasse. » Récit.