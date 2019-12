A Annecy, chez Alpine Aluminium, des emplois et un savoir-faire en péril

La défense de l’industrie française est une des priorités officielles du gouvernement. La flat tax et la réforme de l’ISF ? C’était pour favoriser « l’investissement productif » ! En octobre dernier, Bercy avait lancé un « pacte productif » visant à soutenir l’industrie nationale avec à la clé de nouvelles baisses d’impôts sur la production et une volonté de faire « travailler plus » les salariés. Mais la réalité du terrain est parfois beaucoup plus complexe.