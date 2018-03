BalanceTonPorc: cinq mois après, 31 affaires révélées et «peu de têtes sont tombées»

Quelles ont été les conséquences de l’affaire Weinstein et du mouvement de dénonciation des violences sexuelles et sexistes #BalanceTonPorc en France ? Cinq mois jour pour jour après le 13 octobre 2017, moment où le mot-dièse est apparu sur le réseau social Twitter, Mediapart a répertorié 28 personnalités ou institutions mises en cause dans des affaires révélées par la presse. Ces affaires impliquent des hommes issus de différents milieux : 16 en politique, 7 dans les médias, 2 dans l'université, 2 dans la culture et 1 dans le milieu médical. La gravité des faits dénoncés va du commentaire sexiste à l’accusation de viol. Nous nous en sommes tenus aux mis en cause français et aux faits se déroulant sur le sol français.