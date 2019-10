Le Japon déploie l'armée après un puissant typhon, 30 morts

13 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Le Japon a déployé dimanche des dizaines de milliers de soldats et de sauveteurs pour venir en aide aux habitants et lutter contre les inondations après le passage de l'un des plus puissants typhons ayant jamais frappé le pays qui a tué 30 personnes et paralysé la capitale Tokyo samedi.