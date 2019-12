Main arrachée: malgré l’identification du policier, le parquet de Paris classe sans suite

De son propre aveu, le 24 novembre 2018, vers 18 heures, le major Jacky D. ne « pouvait pas viser avec exactitude un endroit précis ». Il a lancé sa grenade explosive « en direction de l’angle des Champs-Élysées et du rond-point des Champs-Élysées ». Mais il n’a « pas vu l’explosion », ni « vu de personne blessée ». Sa grenade GLI-F4 a pourtant grièvement blessé Gabriel Pontonnier, 21 ans, qui a eu la main arrachée par l’explosion, et touché son frère Florent et son cousin Marvin par de nombreux éclats.