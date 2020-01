Témoignage d’Adèle Haenel: Christophe Ruggia arrêté et placé en garde à vue

L’affaire déclenchée par le témoignage d’Adèle Haenel dans Mediapart connaît une nouvelle étape. Le réalisateur Christophe Ruggia, mis en cause par l'actrice, a été interpellé et placé en garde à vue mardi matin 14 janvier dans le cadre de l’enquête préliminaire pour « agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité » et « harcèlement sexuel », a appris Mediapart de source judiciaire.