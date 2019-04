Toubon dénonce les contrôles au faciès d’un commissariat de Paris

«Des ordres et des consignes discriminatoires enjoignant de procéder à des contrôles d’identité de “bandes de Noirs et de Nord-Africains” et des évictions systématiques de “SDF et de Roms” » : Jacques Toubon, Défenseur des droits, dans un rapport révélé par le Journal du dimanche, qualifie les procédés du commissariat du VIe arrondissement de Paris de « profilage racial et social contraire aux normes prohibant les discriminations et à l’obligation déontologique d’impartialité et de non-discrimination qui s’impose au fonctionnaire de police ». Pour le Défenseur des droits, les policiers ayant appliqué ces consignes « ont exécuté des ordres manifestement illégaux ».