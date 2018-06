Corruption et football, à Kaliningrad

Kaliningrad, ville russe coincée entre la Pologne et les pays Baltes, compte sur la coupe du monde 2018, attribuée à la Russie, pour exister (un peu plus) sur la scène internationale. Elle accueille le Croatie-Nigeria le 16 juin et le match Serbie-Suisse le 22. La localité et les autorités ont donc mis les gros moyens... s'exposant au passage à la corruption, comme le raconte Pierre Avril, correspondant du Figaro en Russie. Un scénario qui rappelle l'énorme scandale de corruption ayant entouré les jeux d'hiver de Sotchi, en 2014.