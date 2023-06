Lyon : le procès de militants d’extrême droite fans de l’OL

LyonLyon (Rhône).– Vendredi 19 juillet 2019, 23 h 30. Sur le quai Fulchiron, dans le Vieux-Lyon (5e arrondissement), un couple et son enfant de deux ans paradent en voiture, drapeau algérien à la fenêtre. Pour fêter la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) et se joindre à la liesse qui s’empare des rues lyonnaises. Quelques minutes plus tard, des hommes masqués s’en prennent à la voiture puis frappent le père.