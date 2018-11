Gilets jaunes: Macron tente la pédagogie, alerte sur la manipulation

14 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a tenté mercredi d'opposer à la colère des "Gilets jaunes" de la pédagogie sur les revenus des Français, le coût de la vie et l'évolution des prix du pétrole et mis en garde les Français contre les "mensonges" et la "manipulation".