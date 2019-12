Après dix jours de grève, le dilemme des «travailleurs pauvres»

Qu’ils soutiennent ou non le mouvement social contre la réforme des retraites, la question ne s’est même pas posée pour eux. La grève, ils ne la font pas, parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre financièrement. Et pourtant, les travailleurs les plus précaires sont parmi ceux qui subissent le plus la grève des transports lancée le 5 décembre, particulièrement en Île-de-France. Ces salariés habitent généralement loin de leur lieu de travail sans pouvoir recourir au télétravail, jonglent parfois entre de multiples employeurs, gagnent peu et ne sont pas en position de négocier avec leur patron.