Nouveaux soutiens en défense de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

Pour la première fois, une vingtaine d’associations, syndicats et partis politiques s’engagent publiquement en faveur d’un maintien de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en cas d’abandon du projet d’aéroport, dans une tribune publiée par Mediapart et Reporterre. Alors que la décision du gouvernement est attendue d’un jour à l’autre et qu’Édouard Philippe multiplie les rencontres avec les élus locaux, ce texte est l’occasion pour des organisations de la société civile de faire entendre leur voix.