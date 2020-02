A Aubervilliers, l’alliance entre citoyens et insoumis échoue

15 février 2020 Par Latifa Oulkhouir (Bondy Blog)

Dans cette ville de Seine-Saint-Denis, le collectif citoyen « 100 % Auber » fait désormais cavalier seul et La France insoumise a rallié la liste communiste de la maire sortante. En cause : des « désaccords de fond » et le choix de l’union de la gauche.