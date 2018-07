Le Média, les objectifs d’Aude Lancelin

« Le JT quotidien ne reprendra pas en septembre, monopolisant trop de forces et plus de 50 % de nos ressources mensuelles, il a épuisé les équipes, écrit Aude Lancelin sur son blog. À ceux qui en seraient déçus, je demande d’attendre la suite avec confiance, nous travaillons d’arrache-pied aux autres formes de rendez-vous quotidiens avec l’actualité qui lui succèderont, ainsi qu’à des émissions nouvelles. » À l’issue des 15 jours de réflexion de l’équipe du Média, évoqués par Mediapart ici, Aude Lancelin annonce « une réorientation » du projet et « une refonte des programmes de rentrée », avec de nouveaux rendez-vous et l’ambition de développer le journalisme d’investigation.