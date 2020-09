Dans le Vercors, accueillir les migrants en durée indéterminée

Lans-en-Vercors (Isère).– On ne prend jamais une histoire. On est pris par elle. À mille mètres d’altitude, au passage mardi du Tour de France à Lans-en-Vercors (2 500 habitants), aux alentours de 17 h 20-17 h 30, vit le couple Nougier. Véronique et François. Ils font partie des quinze membres du conseil d’administration des Vertaccueillants (une centaine d’adhérents), association laïque qui loge dans des familles du plateau du Vercors des demandeurs d’asile, de titre de séjour, et des réfugiés.