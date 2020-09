L’institut Montaigne lance une nouvelle offensive contre le code du travail

Il avait la mine réjouie des amis qui apportent une bonne nouvelle. Devant les adhérents du Medef, le 26 août, Jean Castex a fait une promesse : « Des mesures de simplification ont été adoptées pendant la crise sanitaire par ordonnances. […] Je vous indique aujourd’hui que ces dispositions seront prolongées, amplifiées et, si possible, pérennisées, qu’il s’agisse du droit du travail et de la formation professionnelle. »