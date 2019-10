Brexit: Entretien Macron-Johnson, possibilité d'accord, dit l'Elysée

15 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron et Boris Johnson ont eu un entretien au sujet des négociations sur le Brexit et il existe une possibilité d'accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne mais sans certitude d'aboutir d'ici mardi soir, a-t-on déclaré à l'Elysée.