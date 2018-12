Les Champs, toujours fluo sous les lacrymos

« T’as vu à la télé, ce matin ils ont dit que c’était fini… Eh ben, c’est PAS FINI, tu vois ! », explose un homme d’une soixantaine d’années, le dos appuyé à un pas de porte, avec sa femme. Des plus jeunes viennent de charger un barrage de police, rue La Boétie, non loin du rond-point des Champs-Élysées et les policiers envoient leurs premières grenades lacrymogènes. « La première fois, on était à 200 mètres de l’Élysée… On aurait pu y arriver ! », se lamente-t-il.